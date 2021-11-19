РИАМО - 19 ноя. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины на северо-западе города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями в области груди и шеи обнаружили вечером 18 ноября в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления. Проводится розыск лица, причастного к его совершению.

По информации ряда СМИ, убитый является адвокатом Артемом Каракаевым.