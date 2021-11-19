РИАМО - 19 ноя. Популярная российская певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара, который вспыхнул в доме в столичном районе Северное Бутово. Артистку доставили в больницу с ожогами, сообщает ТАСС.

Возгорание произошло накануне вечером в доме №14 по Ратной улице. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Марина Хлебникова - заслуженная артистка РФ. Ее самые известные песни - «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».