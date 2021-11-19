РИАМО - 19 ноя. В пятницу в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до плюс 2 градусов, по Московской области - от минус 1 до плюс 3 градусов.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Как отметили синоптики, в этот день будет сыро, атмосферное давление резко понизится, кислородный режим неблагоприятный, геомагнитный фон неустойчивый. Такой характер погоды может вызвать недомогание.