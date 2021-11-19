РИАМО - 19 ноя. В январе-октябре 2021 года на территории Московской области возведено 389 многоквартирных жилых зданий, в эксплуатацию ввели 95,8 тыс. новых квартир, сообщает пресс-служба Мосстата.

Общая площадь всех введенных в строй квартир — 8326,7 тыс. квадратных метров. Высокие показатели по вводу жилья наблюдались в Ленинском, Одинцовском, Раменском городских округах.

Население построило 40,2 тыс. жилых дома общей площадью 5713 тыс. квадратных метров. Среди них 47,5% — деревянные, 8,5% – кирпичные, 3,2% – монолитные здания.

В январе-октябре 2021 года средняя стоимость 1 квадратного метра жилых домов для застройщиков составила 54121 рубль.

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