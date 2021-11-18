РИАМО - 18 ноя. Районные суды Москвы присудили штрафы жителям столицы на сумму более 25,4 млн рублей. Все потому, что они не передали вовремя результаты ПЦР-тестов на портале госуслуг после возвращения из-за границы, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Все граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, обязаны пройти тест методом ПЦР на Covid-19. Это нужно сделать в течение трех дней по прибытии в Россию, еще 4 календарных дня дается на заполнение специальной формы на портале госуслуг.

С 1 августа 2020 года в отношении тех, кто не выполнил требования законодательства, было составлено 5565 протоколов. Ответственность по этой статье предусматривает штраф на сумму до 40 тыс. рублей.

Если же в результате будет нанесен вред здоровью других людей, то штраф может вырасти на сумму в пределах от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

В районные суды столицы были направлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 4438 граждан. 2037 из них уже присудили штрафы в общей сложности на сумму 25,425 млн рублей. Остальные дела еще находятся на рассмотрении судей.

Это правило не касается тех, кто в течение года прошел вакцинацию от коронавируса или перенес его в последние 6 месяцев.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>