РИАМО - 19 ноя. В России 19 ноября отмечают День ракетных войск и артиллерии, также в этот день отмечают Международный мужской день и День работника стекольной промышленности.

День ракетных войск и артиллерии

19 ноября в Вооруженных силах отмечается День ракетных войск и артиллерии. Памятная дата была установлена еще в 1944 году в честь контрнаступления Красной Армии под Сталинградом в 1942 году.

Сейчас ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил РФ включают ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-Морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.

Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных комплексов, обеспечивающих поражение целей в режиме реального времени.

Международный мужской день

Ежегодно в мире отмечают Международных мужской день. Впервые 19 ноября Международный мужской день отпраздновали Тринидад и Тобаго в 1999 году.

Предложил отмечать праздник доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. В качестве даты праздника он выбрал день рождения своего отца. Он на личном примере подтвердил признательность и личное уважение авторитету отца в семье и обществе.

Сейчас праздник отмечают примерно в 60 странах. Цель праздника - привлечение внимание к гендерной дискриминации мужчин и проблеме неравенства полов.

День работника стекольной промышленности

Этот праздник отмечают инспектора ОТК, контролеры, технологи, инженеры и операторы стекольного оборудования, менеджеры по продажам и другие специалисты, имеющие отношение к стекольной промышленности.

Дата выбрана в честь дня рождения Михаила Ломоносова, который с октября 1748 года начал проводить химические исследования и опыты с силикатами.

Всемирный день туалета

Это всемирный праздник, во время которого проходят мероприятия, направленные на поднятие осведомленности о необходимости доступа к санитарным услугам и изменение мнения об общественных туалетах.

Впервые его отметили 19 ноября 2002 года. Он был провозглашен в 2001 г. во время международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам санитарии.

В 2013 году праздник был учрежден Генассамблеей ООН.