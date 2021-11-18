РИАМО - 18 ноя. В Электростали в конце осени появится площадка по сбору вторсырья «Мегабак», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Проект «Мегабак» запущен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Подмосковье в 2019 году. Основной целью проекта является увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки», - сказала глава муниципалитета Инна Волкова.

Площадки для сдачи крупногабаритных отходов являются частью инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Они базируются на раздельном сборе коммунальных отходов и направлены на увеличение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей национального проекта «Экология».

В городском округе Электросталь специальная площадка по переработке отходов «Мегабак» откроется в конце осени, ориентировочно 30 ноября, напротив дома 4 по ул. Журавлева, общая площадь составит 850 кв. метров. «Мегабак» будет включать в себя следующие функциональные зоны: парковки, погрузки-разгрузки, помещение для персонала и зону для контейнеров.

На территории пункта приема вторсырья от населения будут установлены контейнеры для разнообразных отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, крупногабаритных отходов, батареек и ламп. Площадка будет открыта ежедневно с 9:00 до 18:00. В дальнейшем число контейнеров будет увеличиваться.

Собранные отходы с площадок по мере их накопления будут забирать компании-переработчики вторсырья, а также региональные операторы области, которые будут вывозить вторсырье на свои перерабатывающие предприятия. Жители смогут сдавать отходы с полной уверенностью, что они будут стопроцентно переработаны.

Жителей будет встречать работник площадки, который даст пояснения, в какой бункер или контейнер необходимо положить ту или иную полезную фракцию, и обязательно поможет.

Обустройство «Мегабака» идет согласно дорожной карте, утвержденной министерством ЖКХ Московской области. На сегодня готовность объекта составляет примерно 80%. На территории площадки уложено твердое покрытие площадью 800 кв. метров, установлено ограждение, сделан навес для контейнеров, подготовлена бытовка для персонала.