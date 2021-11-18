РИАМО - 18 ноя. В Электростали продолжают благоустраивать Вознесенскую аллею. Так, на лавочке напротив музея уже «поселился» бронзовый ангел с котом. Жители присаживаются рядом с ним, фотографируются и выкладывают эти фотографии в социальных сетях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как реализуется здесь благоустройство, проверила первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Ольга Печникова.

По результатам голосования на портале «Добродел» горожане захотели реализовать именно этот проект в рамках «Народного бюджета». Суть его в том, что житель обращается с инициативой, которую готов софинансировать в размере 1% от стоимости. По результатам голосования на портале «Добродел» в 2021 году для реализации был выбран проект «Стена радости» около историко-художественного музея. Стоимость объекта — 6,3 млн рублей.

Идея «Стены радости» родилась у электростальского скульптора Дмитрия Демина. Она уже начинает приобретать задуманный вид: наклеена часть изразцов скульптора и его учеников. Изразцы будут появляться на ней по мере их создания на мастер-классах. Все они разные, на некоторых изображены узнаваемые здания и символы города.

Совсем скоро это место станет еще одной точкой притяжения горожан.