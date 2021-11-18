РИАМО - 18 ноя. Российские писатели нередко отдыхали на своих дачах в Московской области. Комитет по туризму региона составил топ-5 дач деятелей литературы, которые можно посетить в Подмосковье.

Среди тех, кто отдыхал и работал над своими литературными шедеврами в Подмосковье, — Александр Пушкин, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Михаил Пришвин, Антон Чехов, Борис Пастернак, Корней Чуковский. Некоторые из них можно посетить и сегодня.

Музей-заповедник А. П. Чехова.

«Мелихово». Здесь Антон Чехов проживал с 1892 по 1899 год. Он нашел это место в газете, когда просматривал объявления, и дача сразу ему понравилась. Именно тут он написал «Чайку», «Палату №6», «Остров Сахалин» и «Человека в футляре».

Дом-музей М. Пришвина в Дунине.

В начале Великой Отечественной войны в этом здании располагался военный госпиталь, однако позднее он пришел в запустение. Здание было в плачевном состоянии, однако Пришвину так понравилась красота окружающей природы, что в 1946 году он приобрел строение. Каждую весну и до осени он отдыхал здесь, собирал грибы и писал стихи.

Дом Андрея Белого в Кучине.

Здесь классик Серебряного века русской литературы прожил всего 6 лет, однако этого оказалось достаточно, чтобы создать такие бессмертные шедевры, как роман «Москва», «История становлению самознающей души», «Воспоминания о Рудольфе Штейнере» и «Ветер с Кавказа». Музеем эта дача стала только в 2005 году.

Музей-дача В. Маяковского на Акуловой Горе.

Маяковский часто отдыхал на даче. В разные годы он арендовал тут дома. Здесь он писал свои стихотворения и рисовал плакаты РОСТА. Музей открылся в 1969 году. В 1990-х гг. в строении два раза происходил пожар, однако почти все экспонаты удалось сохранить.

Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве.

Бревенчатое одноэтажное строение стало домом для поэтессы и ее семьи всего на несколько месяцев. В 1938 году сюда приехали ее муж и дочь Сергей и Ариадна. Тогда здание принадлежало НКВД. Год спустя сюда приехала и сама Марина Цветаева с сыном Георгием. Позднее Ариадну арестовали, затем и Сергея. В ноябре того же года Марина Цветаева навсегда покинула дом.

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