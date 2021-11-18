РИАМО - 18 ноя. В некоторых районах Москвы прошла небольшая снежная метель, городские службы следят за состоянием опасных для движения участков дорог, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

За ночь может выпасть до 1 см снега. Температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

За состоянием московских улиц постоянно следят городские службы. Они отслеживают состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта.

При необходимости опасные участки обработают.