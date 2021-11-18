РИАМО - 18 ноя. На экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии 25 ноября в 19:30 пройдет премьера спектакля «Свадьба Кречинского», сообщает пресс-служба театра.

Спектакль поставлен по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Режиссером постановки выступила Анна Макеева. Для нее это вторая работа на тему русской свадьбы. Режиссеру интересно исследовать, как в произведениях классической драматургии интерпретируется одно из важнейших событий в жизни каждого — свадьба.

В новом спектакле главный герой является игроком по жизни. Для Кречинского люди – это пешки, он легко их переставляет по доске судьбы и готов при необходимости скинуть тех, кто ему не нужен. Только знакомство с Лидочкой, которая является его полной противоположностью, заставляет Кречинского взглянуть на этот мир иначе.

«Когда я прочитала эту пьесу в первый раз, Кречинский мне показался каким-то ненастоящим. Мне было сложно представить такого персонажа в современном мире. И я восприняла это как вызов. Кто этот человек сейчас? Какая у него система координат?» — рассказала режиссер Анна Макеева.

Роли в спектакле исполняют: Петр Кислов (лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот»), заслуженная артистка России Анна Глазкова, заслуженный артист России Игорь Марченко, Сергей Данилевич, Александр Аргос, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Денис Демин, Роман Радов.

Режиссер – Анна Макеева, студентка Российского государственного института сценических искусств, курс Андрея Могучего. Дебютный спектакль по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба» был поставлен на сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

Премьера спектакля состоится 25 и 26 ноября в 19:30 и 19 декабря в 18:30. Билеты можно приобрести на сайте театра.