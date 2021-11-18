РИАМО - 18 ноя. Банк «Русский стандарт» составил рейтинг городов России, где автомобилисты оплатили больше всего штрафов. Лидерами оказались Казань и Екатеринбург, сообщила «Газета.Ru».

После столиц Татарстана и Свердловской области идут Тверь, Новосибирск, Самара, Набережные Челны, Ульяновск, Ростов-на-Дону, Тольятти и Саратов. Автомобилисты из этих городов оплачивают штрафы на суммы в среднем от 400 до 800 рублей. Москвичи за нарушения ПДД в среднем отдают 748 рублей, а жители Санкт-Петербурга 721 рубль.

Штрафы на сумму 250 рублей за самые незначительные нарушения на дороге оплачивают водители из Твери и Набережных Челнов. На сумму в 500 рублей за несоблюдение ПДД больше всех вынуждены отдавать в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Красноярске.

В последних двух городах, а также в Самаре, чаще всего оплачивают итоговый чек на сумму более 3 тыс. рублей при нарушении правил дорожного движения.

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