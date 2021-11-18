РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Ольгинский лесопарк Балашихи в этом году включили в региональную программу «Парки в лесу». Территорию очистят от мусора, сухостоя, проведут освещение и много другое. Основная задача — максимально бережно отнестись к природе и экологии, сообщил в ходе выездного заседания по развитию лесопарковых территорий Подмосковья замминистра благоустройства региона Денис Чижик.

Совещание прошло в четверг в обновленном Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный. В нем также приняли участие представители комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, министерства благоустройства и комитета лесного хозяйства Московской области, объединеной дирекции парков Балашихи, управления благоустройства администрации округа.

Реализация проекта «Парки в лесу» по созданию благоустроенных зон отдыха началась в 2021 году по инициативе губернатора региона Андрей Воробьева. За 5 лет в регионе планируют облагородить 50 парков. Какие именно — решают жители Подмосковья с помощью голосования на портале «Добродел».

«Сегодня на заседании мы отметили те результаты, которые уже были достигнуты в Подмосковье в предыдущих проектах, обсудили важность предстоящей программы «Парки в лесу». Все работы по благоустройству выбранных территорий будут проводить максимально бережно по отношению к природе и экологии. Для учета мнения жителей мы провели двухэтапное голосование на портале «Добродел»», - сказал Чижик.

Он добавил, что во втором этапе приняли участие более 43 тыс. человек, выбирая из 62 территорий. В список объектов, которые планируется благоустроить в 2022-2023 годах вошло около 19 лесопарков, в том числе и Ольгинский. Данный перечень планируют утвердить до 15 декабря.

По словам директора муниципального автономного учреждения культуры Объеденной дирекции парков округа Артема Константиновского, в Ольгинском лесопарке планируют обустроить дорожки для прогулок, установить лавочки и освещение.

«Сейчас у нас начнется большая работа по получению разрешения на постоянное пользование, проектирование и реализация. Все работы по благоустройству начнутся в 2023 году», - отметил Константиновский.