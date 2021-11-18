РИАМО - 18 ноя. В Подмосковье торжественно закрыли региональный поисковый сезон в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти – 2021». В этом сезоне была организована 151 поисковая экспедиция, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Торжественное мероприятие в честь закрытия сезона, приуроченное ко Дню поисковика Московской области, прошло 17 ноября. В доме правительства Московской области собрались 200 активистов. Самые отличившиеся получили благодарственные письма.

Министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе отметила, что в регионе провели колоссальную работу. Благодаря 151 поисковой экспедиции нашли 207 пропавших без вести бойцов, установлены 19 имен. При этом у 5 опознанных солдат нашлись родственники.

«Эти цифры действительно впечатляют. Отдельное спасибо за работу в сфере патриотического воспитания молодежи. В этом году мы в очередной раз провели «Школу поисковика», необычный лагерь, в котором ребята живут в походных условиях и перенимают знания и навыки у опытных поисковиков», - сказала Швелидзе.

Военный комиссар Московской области Алексей Астахов отметил, что в условиях пандемии удалось провести большую работу.

«Боевые места хранят в себе много опасностей, и мы знаем, как трепетно вы к этому относитесь, соблюдаете правила безопасности, инструктируете», - добавил Астахов.

Он пожелал всем здоровья и удачи, а также поблагодарил правительство Московской области и лично губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за поддержку.

Лидер регионального отделения «Поискового движения России» Антон Кузнецов выразил благодарность Главному управлению социальных коммуникаций Подмосковья за реальную помощь поисковикам.

Благодаря предоставленным субсидиям были закуплены 100 современных металлоискателей, ноутбуки и другая специализированная техника, которая поможет активистам сделать свою работу максимально продуктивной и безопасной.

Также в торжественном мероприятии приняла участие депутат Московской областной думы Линара Самединова. Она поприветствовала гостей мероприятия и отметила их вклад в развитие поискового движения Подмосковья.

Поиск информации о бойцах

Участники Всероссийской акции «Вахта памяти — 2021» занимаются не только поисками останков солдат. Огромное значение уделяется также кропотливой работе с архивными данными. В рамках подведения итогов года родственникам найденных бойцов передали документы и личные вещи.

«Я уже давно начала самостоятельные поиски родственников, но информации было очень мало. Хочу сказать спасибо всем, кто помог вникнуть в мою историю. Мне не терпится уже все это посмотреть, потому что я понимаю, что у меня в руках информация про настоящего героя. Это очень важно, ценно. Я очень горда находиться здесь сегодня с вами!» - сказала Наталья, двоюродная внучка красноармейца Григория Могилева, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны и найденного в ходе поисковых экспедиций.

Изменения в законе об увековечении памяти погибших

По окончании торжественной части состоялся круглый стол, в котором приняли участие руководители патриотических организаций и движений, в число которых вошли фонд «Союз поисковых отрядов», ДОСААФ, «Бессмертный полк», РОСРЕКОН, Российское военно-историческое общество, «Без срока давности», «Помним имя твое, солдат!», ВВПОД «Юнармия» и ветеранские организации.

Основной темой обсуждения стало внесение изменений в законодательство об увековечении памяти погибших при защите Отечества и организации поисковых работ на территории Московской области.

Согласно поправкам в федеральном законодательстве в части поисковой работы, вступающим в силу 1 января 2022 года, на Главное управление социальных коммуникаций Подмосковья возлагаются полномочия по координации деятельности поискового движения на территории Московской области.

Поисковое движение Подмосковья

Поисковое движение Московской области объединяет более 2,5 тыс. неравнодушных к истории активистов. Ежегодно в рамках движения проходит Всероссийская акция «Вахта памяти», которая включает в себя экспедиции по поиску останков погибших бойцов и командиров РККА, перезахоронение, установление имен солдат и передачу родственникам найденных документов личных вещей.

Кроме того, активисты принимают участие в проведении патриотических выставок и акций, связанных с увековечением памяти о защитниках Отечества, мероприятиях по благоустройству памятных мемориалов, а также в открытии и оформлении музеев Великой Отечественной войны.

Организатором мероприятия выступило Главное управление социальных коммуникаций Московской области.