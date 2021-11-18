РИАМО - 18 ноя. Памятник милиционеру-герою Виктору Захарченко открыли в Электростали, автором мемориала стал художник-конструктор Игорь Горбатый, сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Ежегодно 12 ноября в городе вспоминают прапорщика милиции Виктора Захарченко, погибшего в 1995-м при спасении тонущих детей на Юбилейном пруду. Ему был всего 31 год.

В Электростали в честь Захарченко проводится в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» турнир по дзюдо, установлено несколько памятных досок, в том числе на здании школы №18, где он учился, на доме, где он жил, и в здании городского управления внутренних дел. А на прошлой неделе возле дома 7 по улице, названной его именем, открылся новый памятник.

Средства на создание памятной стелы собрали благодаря добровольным пожертвованиям сотрудников УМВД, предпринимателей и депутатов округа. Идея сделать портрет Захарченко на фоне словно плывущих по воде острых льдинок принадлежит сослуживцу Виктора Захарченко, майору полиции в отставке Роману Филюгину, который в тот трагический день вместе с Захарченко и другими милиционерами вытаскивал детей из ледяной воды.

Автор мемориала – художник-конструктор Игорь Горбатый. На разработку эскиза и литье ушло несколько месяцев. В мастерской «Железная гора» чугунный памятник электростальскому герою приобрел законченный вид.

За подвиг на Юбилейном водоеме Захарченко награжден орденом Мужества посмертно. Он навечно зачислен в списки личного состава УМВД России по городскому округу Электросталь.