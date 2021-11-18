РИАМО - 18 ноя. В столице индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2021 года составил 100,7% по сравнению с сентябрем 2021 года. Так, подорожали апельсины и картофель, сообщает пресс-служба Мосстата.

Цены на эти продукты выросли на 12,7% и 12,6% соответственно.

Цены на продовольственные товары увеличились на 1,2%. Дороже стали стоить охлажденные и мороженые куры – на 4,2%, мороженые неразделанные креветки – на 3,3%, яйца (10 шт.) – на 3,5%, мука пшеничная – на 3,1%, маргарин – на 3%.

Подорожали и свежие огурцы — на 37,1%, свежие помидоры — на 27,3%.

Однако на 1,2% снизились цены на черный байховый чай, на 1,5% — на пшено, на 1,3% — на полукопченую и варенокопченую колбасу. Еще цены снизились на лимоны – на 9,5%, яблоки – на 7,2%, виноград – на 4,6%, столовую свеклу – на 3,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу в октябре составила 6051,32 рубля, что на 2% выше

по сравнению сентябрем 2021 года.

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