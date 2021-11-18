РИАМО - 18 ноя. Правила в матче за звание лучшего шахматиста планеты были изменены. Это сделали, чтобы повысить вероятность ошибки и сделать партии более результативными, сообщает Газета.ru.

Предстоящая встреча между действующим чемпионом из Норвегии Магнусом Карлсеном и претендентом на титул чемпиона мира, россиянином Яном Непомнящим будет отличаться от других матчей. В ней состоится 14 партий с классическим контролем, а не 12, как обычно. Так как партий стало больше, то и допуск ошибки станет вероятнее. Также у спортсменов будет меньше времени на отдых.

«У нас будет фактически два выходных в неделю, а не как раньше: выходной после каждых двух партий. График: три партии – выходной – две партии – выходной – три партии и так далее. Это сделано, чтобы повысить напряжение и интерес к матчу. Чтобы увеличилась вероятность результативных партий по сравнению с матчем в Лондоне-2018 между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной, где все 12 партий с классическим контролем завершились вничью», – сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Спортсмены будут бороться за титул лучшего шахматиста с 24 ноября по 16 декабря. Финал соревнования между Карлсеном и Непомнящим должен был состояться еще во второй половине прошлого года, однако его перенесли из-за коронавируса.