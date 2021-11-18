РИАМО - 18 ноя. В 2021 году на полигоне твердых бытовых отходов «Электросталь» проводится экологический мониторинг. Полигон был рекультивирован в 2018 году, сообщает пресс-служба администрации Электростали.

Тогда работы проводились в два этапа: технический и биологический.

С августа 2017 г. по октябрь 2018 г. выполнен технический этап рекультивации: сформировано тело полигона, устроен экран полигона, устроена шпунтовая стенка, устроена подпорная стенка, устроен дренаж фильтрата, устроен эксплуатационный проезд по телу полигона, устроена система пассивного газоудаления, устроены контрольные скважины.

В течение 2019 — 2020 гг. прошел биологический этап рекультивации: откачка, вывоз и утилизация фильтрата из накопительных емкостей дренажной системы, покос и посев травы на теле полигона.

Так, в 2019 — 2020 гг. специализированной организацией было откачено, вывезено и утилизировано на собственных очистных сооружениях, расположенных в г. о. Солнечногорск, более 120 кубометров фильтрата.