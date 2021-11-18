РИАМО - 18 ноя. Многоквартирный дом на улице Лесная в Одинцовском городском округе уже начали сносить. Поручение демонтировать этот объект дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Дом построили на средства 54 дольщиков. Когда в 2013 году администрация Одинцовского городского округа проводила земельный контроль, выяснилось, что здание построили без разрешительных документов, а земельный участок предназначен для строительства частных домов.

11 декабря того же года суд обязал собственников снести постройку, однако они проигнорировали требования приставов. Деньги на возведение многоквартирного дома, который не подлежал вводу в эксплуатацию, похитили. Тогда в 2016 году возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В 2021 году Одинцовский городской суд определил право сноса постройки администрации муниципалитета. Деньги на снос строения были выданы по областной госпрограмме «Безопасность Подмосковья». Всего на демонтаж из бюджета выделили 9 млн рублей.

«Важно освободить территорию Московской области от объектов самовольного строительства и аварийных объектов, которые могут представлять угрозу для жизнедеятельности граждан и общественного порядка», – заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Средства, которые потратят на демонтаж дома, будут взыскивать с ответчиков в соответствии с их долями в праве общей собственности. На объекте уже работает спецтехника, закончить работы и убрать строительный мусор планируют до 30 ноября.