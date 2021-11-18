РИАМО - 18 ноя. С начала года сумма штрафов, начисленных за борщевик на частных землях Подмосковья, достигла 503 млн рублей, это число в два раза превышает показатели прошлого года, когда общий размер штрафов составил более 264 млн рублей, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что за прошедшую неделю число штрафов, выписанных владельцам земель за борщевик, существенно увеличилось в Рузском городском округе (30 штрафов). Сейчас общий размер таких штрафов в муниципалитете превышает 232,3 млн рублей.

Также за прошедшую неделю к штрафам за борщевик привлекли множество землевладельцев из Шаховской (34), Дмитровского округа (11) и Егорьевска (9).

При этом наибольшие суммы штрафов за неделю начислены в Рузском городском округе – 16,8 млн рублей, в городском округе Шаховская – 4,6 млн рублей, в Наро-Фоминском округе – 1,5 млн рублей, в Дмитровском округе – 870 тыс. рублей и Богородском округе – 703 тыс. рублей.

По словам зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, число правообладателей, которых привлекли к административной ответственности за непроведение мер по борьбе с борщевиком, за неделю увеличилось еще на 115 и составило 4 380.