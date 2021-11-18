РИАМО - 18 ноя. Мобильные устройства, рынок криптовалют и корпорации станут основными целями кибермошенников в 2022 году. Также стоит опасаться рекламных программ и банковских троянов, сообщает Газета.ru.

Эксперты компании Avast, которая специализируется на информационной безопасности, считают, что киберпреступники продолжат вымогать деньги у организаций. Такие целевые атаки начали проводиться два года назад, и в ближайшем будущем такая тенденция, скорее всего, сохранится. При этом мошенники могут снова сфокусировать свое внимание на обычных пользователях.

«Так как киберпреступники всегда идут туда, где есть деньги и где они могут заработать, они продолжат распространять вредоносное ПО для самых разных махинаций с криптовалютами», – сказал руководитель департамента по исследованию вредоносных программ Avast Якуб Крустек.

Как считает специалист, ценность криптовалюты будет только расти в будущем. Поэтому число хакеров, которые будут заинтересованы в наживе на этом рынке, будет расти.

Также продолжатся атаки на крупные компании. Все из-за удаленной работы, на которую многие предприятия были вынуждены перейти из-за распространения коронавирусной инфекции.

В фишинговых атаках будут использоваться аудиодипфейки. Так преступники могут подделать голос руководителя или сотрудника компании и получить доступ к конфиденциальным данным.

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