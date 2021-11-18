РИАМО - 18 ноя. АО «Центральная пригородная пассажирская компания» стала лауреатом премии «Формула движения». Руководство компании получило награду на XV Международном форуме «Транспорт России», сообщает пресс-служба ЦППК.

Номинация, в которой предприятие стало лучшим, называется «Лучший инфраструктурный проект регионального уровня». Компания одержала победу по итогам развития пригородных перевозок и обновления железнодорожного состава в Курской области.

«Мы благодарны за признание нашего вклада в развитие транспортной системы Курской области. Эта награда - заслуга каждого сотрудника нашей компании, а их у нас больше 9 тысяч. Спасибо им за профессионализм и самоотверженный труд над проектом, который, безусловно, не был бы реализован без поддержки администрации Курской области», – сказал генеральный директор ЦППК Максим Дьяконов.

На маршруте Курск-Глушково организация запустила движение рельсового автобуса РА-3 «Орлан» в феврале 2021 года. В сентябре компания вместе с администрацией Курской области дала старт новому маршруту между Курском и Лукашевкой, его обслуживают два поезда РА-3, которые каждый день совершают 10 рейсов.

С помощью мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК» пассажиры из Курской области могут покупать билеты, которые не нужно сканировать на станции отправления с помощью считывателя QR-кода. Пассажиры могут сразу пройти в салон поезда.