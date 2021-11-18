РИАМО - 18 ноя. Текущий ремонт в Чеховской областной больнице закончен. В учреждении отремонтировали хирургическое и реанимационное отделения, а также операционный блок, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Работы проводились на 3 и 4 этажах хирургического корпуса. Там заменили напольное покрытие, установили новые двери, окна и приборы освещения. В палатах обновили покраску стен.

«В Московской области реализуется большая программа по текущему ремонту медучреждений. Отремонтировано уже более 70 объектов. Это важно, поскольку позволяет создать комфортные условия для пребывания и лечения пациентов, а также для работы медицинских специалистов», – сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В хирургическом корпусе осталось обновить помещения на втором этаже хирургического корпуса. Уже выполнены ремонтные работы в операционном блоке, отделении реанимации и интенсивной терапии, эндоскопическом и рентгенкабинетах.