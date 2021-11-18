РИАМО - 18 ноя. Дильсора и Райхона Амирлаевы пропали в Люберцах, девочкам 11 и 10 лет, сообщается на форуме поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

С 17 ноября 2021 года их местонахождение неизвестно.

У Райхоны — худощавое телосложение, короткие черные волосы и черные глаза. Она была одета в черную куртку, красные кофту и штаны, желтые ботинки, белую шапку.

Дильсора оделась в черную куртку с капюшоном, красную кофту, красные бриджи в полоску, черные ботинки и желтый платок. Ее рост — 160 см, она имеет худощавое телосложение, длинные черные волосы и черные глаза.

Всех, у кого есть информация о пропавших девочках, призвали сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или «112».

Добровольцев призвали помочь в поисках детей.