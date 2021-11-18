РИАМО - 18 ноя. Директор МБУ «Леспаркхоз» Валерий Кошечкин рассказал, что подготовка к Новому году в Мытищах идет полным ходом. По его словам, уже к 1 декабря на улицах города будет размещено более 30 световых конструкций, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

В настоящий момент ведется монтаж елок, всего в Мытищах их будет пять. В среднем сборка елки занимает два дня, один день уходит на украшение. Высота мытищинских елок - от 12 до 18 метров, поэтому без специальных вышек смонтировать и украсить их не получится.

Уже сейчас установлена елка на площади у ДК «Яуза», идет монтаж на площади перед окружной администрацией. В среднем сборка всех мытищинских елок займет около 3 недель, и уже к 1 декабря их украсят шарами, включат иллюминацию.

«На данный момент в городе уже можно видеть новогодние конструкции снеговиков, матрешек, карету. В ближайшее время танцующими елками будет украшена лыжня в Мытищинском лесопарке. Аллея в Центральном парке будет подсвечиваться новыми световыми конструкциями», — сказал Кошечкин.

Он также рассказал, что работа по украшению Мытищ сотрудниками МБУ «Леспаркхоз» идет повсеместно. Устанавливаются новые декорации. Старые конструкции отремонтированы и вновь появятся на улицах города.