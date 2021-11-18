РИАМО - 18 ноя. С 24 ноября по 16 декабря будет проходить финал чемпионата мира по шахматам между действующим чемпионом, норвежцем Магнусом Карлсеном, и претендентом из России Яном Непомнящим. Об этом сообщает Газета.ru.

Уровень навыков обоих спортсменов практически равен, и шахматные партии могут затянуться. Если зрителям от этого только интереснее, то сами Карлсен и Непомнящий могут испытать чрезвычайное напряжение.

«Я понимаю, что российским болельщикам, может быть, и не хочется, чтобы дело дошло до тай-брейка – они желают Яну Непомнящему победы в основное время. Но думаю, что силы примерно равны (это не моя оценка, а многих экспертов), и матч вполне может дойти до тай-брейка», — отметил сказал президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

Финал турнира состоится в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Матч за титул лучшего шахматиста мира пришлось перенести со второй половины 2020 года из-за пандемии коронавируса.