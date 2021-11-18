РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Росавиация отменила обязательное согласование строительства, реконструкции и размещение объектов вблизи подмосковного аэродрома Черное, получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Приаэродромная территория – прилегающая к аэродрому зона, в пределах которой устанавливаются особые условия использования земельных участков. Ранее для согласования строительства в приаэродромной территории Черное подавалось порядка 2,5 тыс. заявлений в год.

«В соответствии с приказом Росавиации утверждена приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Черное, расположенного в Балашихе. Теперь при строительстве, реконструкции или размещении объектов в его приаэродромной территории не требуется согласование Росавиации. Получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора остается обязательным», - сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что данные изменения коснулись сразу 7 городских округов, территории которых частично, либо полностью накрывает приаэродромная территория Черного. В их число входят такие градостроительно активные муниципальные образования как Балашиха, Люберцы, Реутов, Щелково, Богородский, Лосино-Петровский, а также Звездный городок. На сегодня территории указанных округов освобождаются от обременений в виде дополнительных согласительных процедур при размещении объектов.

В отношении аэродромов Внуково и Шереметьево, с учетом утвержденных приаэродромных территорий, ситуация аналогичная.

Порядок согласования в приаэродромных территориях аэродромов Домодедово, Раменское, Луховицы, Клин, Кубинка, Остафьево, Ступино, Чкаловский остается неизменным до момента установления ими приаэродромных территорий в соответствии с действующим законодательством РФ. Получить согласование авиационных властей в отношении указанных аэродромов можно онлайн на портале госуслуг Московской области.