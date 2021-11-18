РИАМО - 18 ноя. В поселении Рязановское в ТиНАО по программе реновации введут дом в эксплуатацию. В нем будут насчитывается 236 квартир, сообщила пресс-служба Депстроя Москвы.

Дом будет четырехсекционным, также в разных его частях будет разное количество этажей. Серой плиткой облицуют первый и второй этажи. Для отделки применяли плитку белого, бежевого и акцентного бирюзового цветов.

В здании будет 43 однокомнатных квартиры, 164 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. При этом для маломобильных граждан выделили две квартиры с двумя комнатами. На территории рядом с домом установят детскую и спортивную площадки и зону для отдыха. Там же высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

«Кроме этого, в стадии проектирования в ТиНАО находятся еще 4 объекта. С начала реализации программы в округе уже введено 4 дома, в том числе с начала этого года – 2 новостройки (один дом в поселении Мосрентген, и один - дом в Троицке, мкр. Солнечный)», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Программа реновации стартовала в столице в 2017 году. В нее вошли около 1 млн жителей Москвы. Они получат возможность переехать в квартиры с отделкой комфорткласса, а рядом с их новыми домами благоустроят территорию и возведут социальные объекты.

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