РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Депутат Московской областной думы Лидия Антонова встретилась с жителями поселка Малаховка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече обсудили проблемы благоустройства, безопасности дорожного движения, уличного освещения и ремонта дорог и тротуаров. По итогам беседы некоторые вопросы вынесут на обсуждение с сотрудниками ГИБДД. Это ограничение скоростного режима на улице Чайковского, запрет парковки автомобилей на Южной, установка светофора на Егорьевском шоссе по дороге к гимназии №46. Также жители просят обустроить пешеходный переход на Красковском шоссе возле почтового отделения.

«Несколько объектов по наказам малаховцев включат в программу «Светлый город». Это – улица Щорса у дома №29, участок между (улицей - ред.) Чапаева и улицей Красная Змеевка. Также администрация обещает улучшить освещение на Маяковской улице», — добавила Антонова.

Благоустройство Летнего парка включено в план работ на 2022 год. В этом же году появится тротуар на улице Красная Змеевка.