РИАМО - 18 ноя. Антитеррористическая комиссия во главе с зампредом правительства Подмосковья – руководителем Главного управления региональной безопасности Романом Каратаевым дало оценку антитеррористической деятельности в 2021 году в Лобне, сообщает пресс-служба ГУРБ региона.

В рамках мероприятия обсуждались перспективы развития в округе единой областной системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Отдельно были рассмотрены текущие дела по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях.

На сегодняшний день в Лобне установлено 578 видеокамер системы «Безопасный регион». По развитию системы видеонаблюдения округ находится на 41 месте среди 60 муниципалитетов Подмосковья.

Планируется развивать это направление, особенно необходима установка оборудования в подъездах многоквартирных домов. В этой связи руководству администрации поручено проработать вопрос о выделении денежных средств на эти цели, а также на подключение камер в общественных местах к областной системе.

Каратаев выразил уверенность в улучшении показателей по антитеррористической деятельности с приходом нового главы округа.

«Свежий взгляд на старые проблемы позволит применить в Лобне лучшие практики и новые форматы реализации мероприятий по обеспечению безопасности и противодействию идеологии терроризма. Необходимо достойно справиться с самой главной задачей – обеспечением правопорядка и безопасности жителей городского округа!», - отметил Каратаев.