РИАМО - 18 ноя. В 2021 году в Подмосковье должны восстановиться в правах около 20 тыс. обманутых дольщиков. Практически половина вопросов уже решена, до конца года будут восстановлены права порядка 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Рабочая группа регионального парламента провела выездное заседание по защите прав дольщиков в Подольске.

«Решили начать с Подольска, где есть несколько таких объектов. По двум застройщикам выступает наш региональный фонд защиты прав дольщиков, и еще по 2 ведется компенсация гражданам денег, которые они вложили», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Депутаты посетили с инспекцией жилой комплекс «Дом на Серпуховской», достроенный уже почти на 70%.

Замдиректора по строительству фонда защиты прав дольщиков области Максима Гермашева отметил, что работы на объекте снова стартовали в ноябре и идут с опережением графика. Завершить ЖК планируется не позднее начала 2023 года.

«По данным правоохранительных органов, обращений по этому объекту не возникает. Это говорит о том, что есть взаимодействие администрации, профильного министерства, застройщика и дольщиков», - добавил Коханый.

Помимо этого, на заседании также обсудили ЖК «Шепчинки», «Красная горка» и «Московский».

В округе свои квартиры ждут свыше 1,5 тыс. человек. Порядка 800 обманутых дольщиков ЖК «Московский» и «Красная Горка» получат денежные компенсации.

«На сегодняшний день, если ты начинаешь строительство, обманутых дольщиков в принципе быть не может. Это стало возможным благодаря проектному финансированию и эскроу-счетам в банках. То есть, если застройщик не справляется с чем-то, банк забирает объект и достраивает сам за деньги, которые у него хранятся», - объяснил Коханый.

Полностью решить проблему обманутых дольщиков планируется в 2023 году.

Рабоча группа была создана в 2017 году. В ее состав входят депутаты Мособлдумы и Федерального Собрания, представители правоохранительного блока, всех муниципальных образований и инициативных групп граждан.