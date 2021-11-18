РИАМО - 18 ноя. Правоохранители обнаружили и изъяли более 500 бутылок с незаконным алкоголем со склада 46-летнего жителя городского округа Ступино, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Всего изъято более 500 бутылок, которые, согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержат жидкость с пониженной объемной долей этилового спирта», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она добавила, что склад незаконного алкоголя был обнаружен полицейскими в гаражно-строительном кооперативе в селе Семеновское в ходе отработки оперативной информации.

В отношении мужчины, хранившего алкоголь, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.