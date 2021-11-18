РИАМО - 18 ноя. В столице закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в организации финансирования террористической деятельности, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следователи считают, что с июня 2017 года по май 2018 года мужчина организовал добровольный сбор денег от неограниченного круга лиц для их направления для финансирования деятельности международной террористической организации.

В последующем фигурант перевел свыше 300 тысяч рублей на расчетные счета лицам, которые имеют отношение к деятельности запрещенной организации и поддержке ее функционирования.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.