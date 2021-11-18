РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Жители микрорайона Кузнечики Подольска могут бесплатно заниматься спортом на стадионе школы №35, в 2022 году в округе откроют еще 14 стадионов, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Жители городского округа Подольск смогут бесплатно заниматься на школьных стадионах и спортивных площадках в рамках регионального проекта «Открытый стадион», который реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Выйти утром на пробежку, поиграть вечером в футбол, позаниматься на уличных тренажерах уже имеют возможность жители микрорайона Кузнечики на стадионе школы №35. С 10 ноября стадион открыт для них с 6:00 до 22:00.

Вместе с директором школы Инной Руднюк Пестов проверил соответствие спортивного ядра необходимым требованиям. В приоритете безопасность учащихся, поэтому территорию для занятий физкультурой и спортом огородили и отделили от образовательного учреждения. На стадионе сделали отдельный вход с видеонаблюдением, подключенным к системе «Безопасный регион». Одно из главных требований – не мешать учебному процессу.

В 2022 году после проведения всех подготовительных работ для свободного доступа подольчан планируют открыть еще 14 стадионов. Заниматься спортом жители смогут на территориях лицеев №1 (здание начальной школы), №№5, 23, 13, 14 (здание основной школы), 21, 24, 31, 33, 34, Климовского лицея, гимназии №7, гимназии имени Подольских курсантов (классический корпус), а также Сынковской школы.

Для посетителей разработали единые правила поведения, информацию разместили на щитах возле входа на спортобъект. Запрещается мусорить, приносить спиртные напитки и стеклянные бутылки, выгуливать домашних животных. Не следует приходить на школьный стадион с колясками, кататься на роликах и велосипедах.

Пестов призвал соблюдать установленные правила и бережно относиться к муниципальному имуществу.