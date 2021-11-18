РИАМО - 18 ноя. Мособлгаз построил по программе соцгазификациии уже 450 км новых газораспределительных сетей. Теперь газом обеспечены 10,5 тыс. домовладений Московской области, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

«Сейчас мы находимся на финальной стадии строительства. <…> До января мы завершим строительство еще 150 км», - рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ввод новых сетей позволит бесплатно провести газ до границ участков 40 тыс. жителей региона.

Общий прирост газораспределительных сетей по всем программам газификации составит свыше 1 тыс. км.

«Перед Московской областью были поставлены амбициозные задачи по объемам строительства газопроводов в рамках социальной газификации. Сегодня мы видим, что работы идут по графику, а значит, жители Подмосковья смогут подключиться к ресурсу в максимально короткие сроки», – отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно.

Проследить за ходом работ в своем населенном пункте можно посредством интерактивной карты на сайте «Мособлгаза».

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