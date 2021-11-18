РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. В четверг в парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы отметили день рождения Деда Мороза.

Молодые парламентарии показали сказку. По сюжету представления, снеговик потерял мешок Деда Мороза. Вместе со Снегурочкой, другими снеговиками и елкой они искали подарки. Также организаторы провели интерактивные игры и хоровод с жителями.

«Издавна считается, что именно 18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге наступают самые сильные первые морозы», — сказала «Снегурочка» Владислава Тысячникова.

Она часто участвует в предновогодних мероприятиях.

«Я очень сильно люблю деток и всю новогоднюю суету», — добавила Тысячникова.