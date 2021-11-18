РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Рабочие отремонтируют покрытие теннисного корта на стадионе «Подолье» в подмосковном Подольске в 2022 году по просьбе жителей, сообщил глава округа Николай Пестов в своем Instagram-аккаунте.
Жители Львовского обратились с просьбой устроить современное покрытие теннисного корта и универсальной спортивной площадки на стадионе «Подолье». Кроме того, необходимо было заменить на этих площадках оборудование, а при входе на стадион – асфальт.
«Соответствующие мероприятия войдут в муниципальную программу и будут реализованы в 2022 году. Такое решение приняли по результатам инспектирования территории стадиона», - написал Пестов.
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