РИАМО - 18 ноя. Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет 12 декабря в онлайн-формате. Принять участие в акции смогут все желающие старше 12 лет, сообщили организаторы мероприятия - общественное движение «Гражданин».

Акция пройдет 12 декабря в формате добровольного электронного теста на платформе «Гражданин». На следующий день станет возможным проведение очного формата в рамках всероссийского открытого урока на знание Конституции РФ.

Вопросы для теста подготовили известные эксперты. Акцию поддерживают актеры, политики, журналисты, юристы, блогеры и другие лидеры общественного мнения.

Подробная информация об условиях и правилах участия в акции будет представлена на сайте.

Участники акции смогут в игровой форме проверить свое знание основного закона России. В прошлом году тест написали свыше 704 тыс. человек.