РИАМО - 18 ноя. Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет 12 декабря в онлайн-формате. Принять участие в акции смогут все желающие старше 12 лет, сообщили организаторы мероприятия - общественное движение «Гражданин».
Акция пройдет 12 декабря в формате добровольного электронного теста на платформе «Гражданин». На следующий день станет возможным проведение очного формата в рамках всероссийского открытого урока на знание Конституции РФ.
Вопросы для теста подготовили известные эксперты. Акцию поддерживают актеры, политики, журналисты, юристы, блогеры и другие лидеры общественного мнения.
Подробная информация об условиях и правилах участия в акции будет представлена на сайте.
Участники акции смогут в игровой форме проверить свое знание основного закона России. В прошлом году тест написали свыше 704 тыс. человек.
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