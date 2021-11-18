РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. В Подольске до конца текущего года планируют разместить четыре «Экопункта» по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок в местах массового посещения жителей, в том числе на стадионах и в МФЦ, сообщил глава Подольска Николай Пестов.
Устройства уже разместили на территории 14 подольских школ. Недавно они появились в школах №№31 и 36, лицее №5, гимназии №4.
До конца текущего года планируют установить «Экопункты» в спорткомплексе «Юность» и на территории стадиона «Труд», а также в МФЦ на улице Кирова, 39 и на Заводской, 7.
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