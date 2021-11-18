РИАМО - 18 ноя. Президент России Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 2022 год на 8,6%, сообщает РИА Новости.
При таком увеличении прожиточный минимум будет составлять 12,654 тыс. рублей.
«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами, по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня», — сказал Путин.
Он также напомнил, что в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%.
По словам Путина, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы.
Ранее предполагалась, что в 2022 году прожиточный минимум в России на душу населения составит 11 950 рублей.
В частности, для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, детей — 11 592 рубля.
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