РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый предложил обустроить игровые элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья в парке Лапса в поселке Томилино городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Коханый проверил ход благоустройства на территории парка.
Парк Лапса выбрали в результате народного голосования на портале «Добродел» в качестве объекта приоритетного благоустройства. Его включили в государственную программу Московской области «Формирование комфортной городской среды в 2020-2024 годах».
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