«До середины декабря здесь планируют смонтировать детскую и спортивную площадки, а также веревочный панда-парк. Жители поселка рады таким изменениям, однако, у них есть пожелания – предусмотреть на игровой площадке элементы для детей-инвалидов. Этот вопрос заслуживает детальной проработки», - сказал Коханый.