РИАМО - 18 ноя. УФАС Подмосковья установило, что застройщик ООО «СЗ «ГРАНЕЛЬ» нарушает закон о рекламе, указывая в буклете недостоверную информацию о своем ЖК. Компания получила предписание и исполнила его в полном объеме, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Нарушение было выявлено в информации о ЖК «Инновация», строящемся в пос. Новоивановское Одинцовского округа. Компания указала временные интервалы, необходимые для того, чтобы добраться до ближайших станций метро и МЦД различными способами.

Управление перепроверило данные и пришло к выводу, что они существенно занижены. А значит сведения о транспортной доступности ЖК не соответствуют действительности.

Застройщика обязали не допускать распространения рекламы ЖК «Инновация» с указанием не соответствующих действительности временных промежутков о транспортной доступности в рекламных буклетах, в интернете и другими способами. Компания предоставила скорректированный рекламный буклет.