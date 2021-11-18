РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Два двора комплексно благоустроят в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска в 2022 году, сообщил на своей странице в соцсети Instagram глава округа Николай Пестов.

Так, благоустроят двор между домом №1 по улице Строителей и домами по Железнолорожной улице – здесь заменят детскую и приведут в порядок спортивную площадку, а также двор дома №18 по улице Горького и дома №32 по улице Советской – здесь расширят детскую площадку, обустроят площадку для воркаута.

Комплексное благоустройство дворов включает в себя также ремонт асфальтового покрытия, уличного освещения, обустройство парковочного пространства.