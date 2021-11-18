РИАМО - 18 ноя. Штраф в размере 3 млн рублей назначен организации Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) за совершение административного правонарушения, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Мессенджер осудили за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента).

Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы. Он признал Telegram виновным в данном нарушении.

Ранее, 8 ноября, мессенджер уже получил штраф в 4 млн рублей за отказ удалять информацию, запрещенную на территории России.

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