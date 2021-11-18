РИАМО - 18 ноя. Тележурналист и продюсер Елена Летучая и шоумен Андрей Разыграев выступят в роли ведущих на торжественной церемонии вручения московской премии Urban Awards 2021. Она состоится 24 ноября на подмосковной площадке La’Pino Hall, сообщает пресс-служба оргкомитета премии.

Для гостей организуют яркую развлекательную программу. С 17:00 до 18:00 выступит синхронный проект России DJ S-BROTHER-S со своей зажигательной музыкой. Завершит церемонию выступление эмоционального дуэта #2Маши.

Кроме того, посетителей ждут инсталляции, необычные фотозоны, коктейль-бары и изысканные блюда.

Для гостей будет действовать дресс-код. Основная палитра - серо-стальной, кобальтовый, золотистый, серебристый, черный или платиновый, а также яркий монохром. Крупные оригинальные аксессуары приветствуются. Попасть на мероприятие можно только по спискам и при наличии QR-кода. Билеты еще можно приобрести по ссылке.

Urban Awards - значимая награда для представителей сферы строительства. Ее можно назвать знаком и гарантом качества.