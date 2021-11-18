РИАМО - 18 ноя. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал жителям Центрального региона быстрее поменять летнюю резину авто на зимнюю, если этого они еще не успели сделать. 20 ноября ожидаются одни из самых сильнейших залповых мокрых снегопадов.

«Посоветовать можно только одно: обязательно переобуться к этим выходным. Я сам это сделал буквально вчера, поскольку ситуация была терпимой. И делаю это накануне действительно настоящих изменений в атмосфере, когда, что называется, назад дороги нет», — сказал Тишковец.

Он уточнил, что 20 ноября ожидается выпадение мокрого снега и дождя. С предстоящих выходных начнет формироваться устойчивый зимний покров. 21 ноября ожидается гололедица.

Ранее Тишковец сообщал, что циклон «Ульрих», сформировавшийся в акватории Гренландского моря, берет курс на Скандинавию и принесет Центральному региону России скачки атмосферного давления.

Так, 20 ноября в полдень атмосферное давление рухнет в барическую «пропасть» с 736 мм рт. ст. до аномально низких величин - 716 мм рт. ст. А 21 ноября давление резко вырастет и составит 731 мм рт. ст.

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