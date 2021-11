РИАМО - 18 ноя. Россияне чаще всего покупают кофе с собой в сентябре, августе, апреле и мае, потребление данного напитка в эти месяцы выше среднего на 10-20%. К такому выводу пришли аналитики сети кофеен Coffee Like, которая работает в формате coffee to go, изучив 50 млн продаж за два года.

Чаще всего кофе навынос россияне берут в сентябре - в этот месяц объем продаж на 20% выше, чем в среднем за год. Популярность такого формата объясняется несколькими факторами - это хорошая и теплая погода, начало учебного года в вузах и рост деловой активности в городах. Также после летних отпусков люди стремятся побольше радовать себя вкусными напитками.

На объемы продаж кофе с собой напрямую влияет температура на улице: чем теплее погода, тем чаще люди покупают тонизирующий напиток. Поэтому август и май, когда в большинстве российских регионов устанавливается комфортная для прогулок погода, входят в топ-3 месяцев, когда жители чаще всего покупают кофе навынос. В эти месяцы число покупок выше среднемесячного показателя на 16%.

Еще одним месяцем с повышенным спросом на кофе с собой является апрель (+10%). В первый теплый месяц после зимы пешие прогулки тоже являются одним из любимых занятий россиян.

В июне и июле число покупок кофе с собой приходит к среднемесячному значению, так как в жару люди предпочитают холодные напитки. Кроме того, многие уезжают из городов в отпуск или на дачу, что также сказывается на объемах продаж кофе. В холодный период (декабрь-февраль) число продаж снижается на 30% от среднемесячного значения.

Самыми популярными видами кофейных напитков навынос у россиян являются капучино, латте и раф. Менее популярны напитки без молока - эспрессо и американо. Наиболее востребованный объем - 0,3 л.