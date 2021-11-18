РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 ноя. В подмосковном Королеве остановили движение электричек из-за муляжа гранаты, сообщила начальник службы-112 Мария Потатуева.

Днем в четверг в службу-112 поступило сообщение о том, что заминирован мост через Клязьму на перегоне Болшево – Зеленый Бор Ярославского направления МЖД.

«Было остановлено движение 6 электропоездов. Предмет, похожий на гранату Ф-1, был обнаружен под мостом», - сказала Потатуева.

Сотрудниками ОМОН, оперативно прибывшими на место, установлено, что предмет, похожий на гранату, оказался муляжом и опасности не представляет.

В 14:38 движение электропоездов было восстановлено.