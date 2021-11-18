РИАМО - 18 ноя. Программа модернизации и переоснащения спортшкол и площадок в подмосковном Реутове признана успешной, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«В 2021 году в ряде учреждений были отремонтированы тренировочные залы. На части пространств для уличных тренировок заменены покрытия и нанесена свежая разметка, а вокруг футбольного поля на стадионе «Старт» оборудована новая беговая дорожка», - отмечается в сообщении.

Также в городе с начала года отремонтировали 89 спортивных площадок.

Реутовчанам сегодня предоставлены все условия для занятий физкультурой и спортом. В этом году различные тренировки посещали 1 284 воспитанника спортивных школ, восемь команд и 25 спортсменов стали призерами первенств Московской области, семь спортсменов вышли в финал первенств Центрального федерального округа, три команды и 24 спортсмена попали в число лучших на Всероссийских соревнованиях.

Также реутовские спортсмены отличились в баскетболе и художественной гимнастике.

Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом мира по боксу>>