РИАМО - 18 ноя. Программа модернизации и переоснащения спортшкол и площадок в подмосковном Реутове признана успешной, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.
Также в городе с начала года отремонтировали 89 спортивных площадок.
Реутовчанам сегодня предоставлены все условия для занятий физкультурой и спортом. В этом году различные тренировки посещали 1 284 воспитанника спортивных школ, восемь команд и 25 спортсменов стали призерами первенств Московской области, семь спортсменов вышли в финал первенств Центрального федерального округа, три команды и 24 спортсмена попали в число лучших на Всероссийских соревнованиях.
Также реутовские спортсмены отличились в баскетболе и художественной гимнастике.
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