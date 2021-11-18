РИАМО - 18 ноя. Сервис по оплате проезда в столичном метро с помощью Face Pay стал лауреатом 8-й национальной премии «Формула движения». Сервис победил в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта». Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Возможность расплачиваться в столичном метро с помощью лица появилась в столице меньше месяца назад. Процесс оплаты таким способом занимает до 2 секунд.

Подземке удалось обойти «Аэрофлот»‎ и РЖД. Жюри оценило ‎удобство Face Pay и вклад метро в повышение качества и безопасности поездок в пандемию.

Заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов отметил, что запуск Face Pay в метро — значимое событие для мирового транспорта.

«Ни в одной стране сервис оплаты проезда с помощью распознавания лица не работает в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров. Показательно, что отраслевые эксперты высоко оценили нашу работу и отметили проект среди других сильных участников премии. Наш приоритет — удобство и безопасность поездок, поэтому по задаче мэра Москвы мы продолжим развивать бесконтактные способы оплаты проезда и предлагать инновационные сервисы пассажирам», — сказал Ликсутов.

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